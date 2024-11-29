На Google подали в суд в Канаде за предполагаемое антиконкурентное поведение

В Канаде на компанию Google подали в суд за предполагаемое антиконкурентное поведение в сфере услуг интернет-рекламы.

В Канаде на компанию Google подали в суд за предполагаемое антиконкурентное поведение в сфере услуг интернет-рекламы.

Как передает Report, об этом заявило бюро по защите конкуренции Канады.

Требование заключается в том, чтобы технологический гигант продал две свои службы рекламных технологий, заплатил штраф и прекратил заниматься антиконкурентной практикой.

Расследование в отношении Google показало, что компания незаконно связала воедино свои рекламные технологические инструменты для сохранения своего доминирующего положения на рынке, говорится в сообщении ведомства.

Теперь дело передано в Трибунал по конкуренции - квазисудебный орган, который рассматривает дела, возбужденные комиссаром по вопросам конкуренции о несоблюдении Закона о конкуренции.

Бюро просит трибунал обязать Google продать свой сервер объявлений издателей DoubleClick for Publishers и свою рекламную биржу AdX. По оценкам, Google занимает 90% рынка серверов объявлений издателей, 70% рынка сетей рекламодателей, 60% рынка платформ со спросом и 50% рынка рекламных бирж.

Дэн Тейлор, вице-президент Google по глобальной рекламе, заявил, что жалоба бюро "игнорирует интенсивную конкуренцию, в которой у покупателей и продавцов рекламы есть большой выбор".

В заявлении также говорится, что Google намерена защищаться от обвинений.