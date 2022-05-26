На фестивале TEKNOFEST представлены производимые Азербайджаном дроны

На проходящем в Баку фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST Azerbaijan представлены производимые в стране дроны.

На проходящем в Баку фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST Azerbaijan представлены производимые в стране дроны.

Как заявил Report директор подведомственного НАНА ООО "Парк науки и технологии" Захир Насибов, все, представленные на павильоне дроны, местного производства и предназначены в основном для наблюдения, а не военные.

По его словам, запасные части дронов доставляются из-за границы, однако программное обеспечение, а также ремонт обеспечиваются в стране.

"Работа над дронами ведется вместе с другими институтами. Так, контрольная система дрона Шахин ведется вместе с Институтом систем управления. Во время первого полета его контрольная система и программное обеспечение были не нашими, однако во время второго полета мы установили свое программное обеспечение, а третьего - свою контрольную систему", - отметил З. Насибов.

По словам Насибова, что у них также есть совместный проект с Институтом радиационных проблем.