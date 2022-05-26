О нас

На фестивале TEKNOFEST представлены производимые Азербайджаном дроны

На фестивале TEKNOFEST представлены производимые Азербайджаном дроны На проходящем в Баку фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST Azerbaijan представлены производимые в стране дроны.
ИКТ
26 мая 2022 г. 17:53
На фестивале TEKNOFEST представлены производимые Азербайджаном дроны

На проходящем в Баку фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST Azerbaijan представлены производимые в стране дроны.

Как заявил Report директор подведомственного НАНА ООО "Парк науки и технологии" Захир Насибов, все, представленные на павильоне дроны, местного производства и предназначены в основном для наблюдения, а не военные.

По его словам, запасные части дронов доставляются из-за границы, однако программное обеспечение, а также ремонт обеспечиваются в стране.

"Работа над дронами ведется вместе с другими институтами. Так, контрольная система дрона Шахин ведется вместе с Институтом систем управления. Во время первого полета его контрольная система и программное обеспечение были не нашими, однако во время второго полета мы установили свое программное обеспечение, а третьего - свою контрольную систему", - отметил З. Насибов.

По словам Насибова, что у них также есть совместный проект с Институтом радиационных проблем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani-made drones demonstrated in TEKNOFEST 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın istehsal etdiyi dronlar "TEKNOFEST"də nümayiş olunub

Самое важное

Кадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу
ФотоКадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу
26 мая 2022 г. 18:46
Председатель КНР поздравил Ильхама Алиева
Председатель КНР поздравил Ильхама Алиева
26 мая 2022 г. 15:36
Турецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
ФотоТурецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
26 мая 2022 г. 13:50
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
25 мая 2022 г. 15:42
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
25 мая 2022 г. 14:52
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
25 мая 2022 г. 13:11
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
25 мая 2022 г. 12:49
Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе
Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе
25 мая 2022 г. 12:36
Врач: Оспа обезьян не перерастет в пандемию
Врач: "Оспа обезьян" не перерастет в пандемию
25 мая 2022 г. 12:12
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
25 мая 2022 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi