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На фестивале "Технофест-2025" прошел показательный полет истребителей F-16

На фестивале "Технофест-2025" прошел показательный полет истребителей F-16 На фестивале "Технофест-2025" прошел показательный полет истребителей F-16
ИКТ
2 мая 2025 г. 14:05
На фестивале Технофест-2025 прошел показательный полет истребителей F-16

В рамках фестиваля авиации, космонавтики и технологий "Технофест-2025" в столице Северного Кипра Лефкоше состоялся показательный полет истребителей F-16.

Как передает корреспондент Report, за выступлением с интересом наблюдали гости мероприятия.

Кроме того, в рамках фестиваля был продемонстрирован полет турецкого учебного самолета "Hürkuş". 11-й по счету "Технофест" продлится до 4 мая. Он проводится при поддержке администрации президента Северного Кипра, Министерства промышленности и технологий Турции и Фонда технологической команды Турции.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоDemonstration flight of F-16 fighter jet carried out at Technofest-2025
Версия на азербайджанском языке Фото“Technofest-2025"də "F-16" qırıcı təyyarəsinin nümayiş uçuşu həyata keçirilib

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