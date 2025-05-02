На фестивале "Технофест-2025" прошел показательный полет истребителей F-16

На фестивале "Технофест-2025" прошел показательный полет истребителей F-16

В рамках фестиваля авиации, космонавтики и технологий "Технофест-2025" в столице Северного Кипра Лефкоше состоялся показательный полет истребителей F-16.

Как передает корреспондент Report, за выступлением с интересом наблюдали гости мероприятия.

Кроме того, в рамках фестиваля был продемонстрирован полет турецкого учебного самолета "Hürkuş". 11-й по счету "Технофест" продлится до 4 мая. Он проводится при поддержке администрации президента Северного Кипра, Министерства промышленности и технологий Турции и Фонда технологической команды Турции.

Фото: Вугар Ханларов