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На GoMap.az восстановлены топонимы западного Азербайджана

На GoMap.az восстановлены топонимы западного Азербайджана В период цифрового развития стереть историю с лица земли невозможно
ИКТ
11 января 2022 г. 11:43
На GoMap.az восстановлены топонимы западного Азербайджана
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На электронной платформе GoMap.az восстановлены топонимы западного Азербайджана. Все измененные Арменией наименования культурных и исторических памятников этого региона теперь представлены в исконном историческом виде на азербайджанском языке.

Как сообщает Report, проект "Память западного Азербайджана" реализован компанией SINAM при поддержке министерства цифрового развития и транспорта.

Как заявил на презентации проекта президент компании SINAM Эльчин Алиев, возвращение топонимов западного Азербайджана позволило восстановить историческую справедливость.

По его словам, в эпоху цифрового развития стереть историю с лица земли невозможно. "Благодаря электронной платформе, мы смогли показать миру настоящие наименования",- сказал он, отметив, что в рамках проекта были восстановлены названия более 1000 топонимов.

"Мы надеемся, что вынужденные переселенцы с тех территорий будут на этой электронной платформе отмечать места, откуда они родом, а также добавлять фотографии тех мест, если таковые остались", добавил Э. Алиев.

По его словам, это позволит донести до мира правду об исторических топонимах этого региона.

Депутат Турал Гянджалиев в свою очередь отметил, что регион Южного Кавказа развивается и меняется очень динамично, именно поэтому данная электронная платформа особенно важна.

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Версия на английском языке GoMap.az restores toponyms of western Azerbaijan

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