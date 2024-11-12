На COP29 обсудят новые достижения в декарбонизации международной авиации

20 ноября в рамках Дня урбанизации, транспорта и туризма на COP29 пройдет панельная дискуссия высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата".

20 ноября в рамках Дня урбанизации, транспорта и туризма на COP29 пройдет панельная дискуссия высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Мероприятие объединит правительственных чиновников, лидеров отрасли и заинтересованные стороны для обсуждения прогресса в декарбонизации международной авиации.

В числе ключевых тем панельной дискуссии - цель Международной организации гражданской авиации по достижению углеродной нейтральности в международной авиации к 2050 году.