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На COP29 обсудят новые достижения в декарбонизации международной авиации

На COP29 обсудят новые достижения в декарбонизации международной авиации 20 ноября в рамках Дня урбанизации, транспорта и туризма на COP29 пройдет панельная дискуссия высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата".
ИКТ
12 ноября 2024 г. 13:07
На COP29 обсудят новые достижения в декарбонизации международной авиации

20 ноября в рамках Дня урбанизации, транспорта и туризма на COP29 пройдет панельная дискуссия высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Мероприятие объединит правительственных чиновников, лидеров отрасли и заинтересованные стороны для обсуждения прогресса в декарбонизации международной авиации.

В числе ключевых тем панельной дискуссии - цель Международной организации гражданской авиации по достижению углеродной нейтральности в международной авиации к 2050 году.

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Версия на английском языке New achievements in decarbonizing int'l aviation to be mulled at COP29
Версия на азербайджанском языке COP29-da beynəlxalq aviasiyanın dekarbonizasiyasının son nailiyyətləri müzakirə olunacaq

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