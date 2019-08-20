Apple потратила более $6 млрд на свой стриминговый сервис

Корпорация Apple потратила более 6 млрд долларов на производство фильмов и шоу в преддверии запуска своего сервиса потокового видео, который будет конкурировать с Netflix, HBO и Disney.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Financial Times.

По информации источников газеты, корпорация затратила "сотни миллионов долларов" на сериал "Утреннее шоу" с участием Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стива Карелла. Съемки одной серии этого шоу обходились дороже, чем каждый эпизод последнего сезона "Игры престолов", который стоил 15 млн долларов.

Газета напоминает, что за производство контента для нового сервиса отвечают Джейми Эрлихт и Зака ван Амбург, которых глава Apple Тим Кук переманил в 2017 году из кинокомпании Sony Pictures.

Запуск сервиса планируется одновременно более чем в 100 странах. Информация о конкретных сроках и ценах на подписку пока не раскрывается.

Ранее Apple не занималась кинематографом. Исключением стали лишь заказанный компанией документальный фильм "Слониха" (Elephant Queen) и анимационная лента для семейного просмотра "Волки-перевертыши" (Wolfwalkers).