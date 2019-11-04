В начале декабря в Баку ожидается визит министра информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, он примет участие в XXV Азербайджанской Международной выставке "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии".

М. Джахроми посещает выставку каждый год с момента назначения на пост министра ИКТ в августе 2017 года.

Отмечается, что правительство Ирана оказывает поддержку местным технологическим фирмам и стартапам для участия в BakuTel 2019. Иранская организация информационных технологий, Национальный инновационный фонд и вице-президентское бюро по науке и технологиям предоставят местным технологическим фирмам и стартапам финансовую поддержку для участия в выставке.

Отметим, что выставка пройдет в Баку с 3 по 6 декабря.

В кулуарах BakuTel 2018 Иран, Россия, Азербайджан и Турция подписали соглашение, в соответствии с которым четыре стороны должны создать стартап-центры с совместными инвестициями в размере 2 млн долларов для расширения технологического сотрудничества. Четыре страны позже договорились о создании совместного рынка технологий. Ожидается, что эти соглашения будут рассмотрены в кулуарах BakuTel 2019.