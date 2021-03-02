На Amazon подали в суд по подозрению в расизме

Американская юридическая фирма Wigdor LLP подала в суд на корпорацию Amazon в связи с сообщениями о дискриминации в отношении афроамериканцев

Американская юридическая фирма Wigdor LLP подала в суд на корпорацию Amazon в связи с сообщениями о дискриминации в отношении афроамериканцев.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, иск был подан 1 марта в Вашингтоне.

Согласно заявлению фирмы, Amazon принимает на работу темнокожих граждан "на низкие должности" и повышает их реже, чем белых сотрудников с тем же уровнем знаний. Кроме того, корпорацию обвиняют в дискриминации, притеснениях и нарушении закона о равной оплате труда. "Подобная практика особенно неблагоприятно сказывается на афроамериканках, работающих в компании", - говорится в иске.