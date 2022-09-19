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Mygov представит гражданам Азербайджана идентификационный документ

Mygov представит гражданам Азербайджана идентификационный документ Согласно разработанному новому проекту, на основании обращения граждан Азербайджана через портал Mygov им будет предоставлен идентификационный документ.
ИКТ
19 сентября 2022 г. 13:04
Mygov представит гражданам Азербайджана идентификационный документ

Согласно разработанному новому проекту, на основании обращения граждан Азербайджана через портал Mygov им будет предоставлен идентификационный документ.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (Служба ASAN) Джейхун Салманов.

"Таким образом, подлинность документа будет подтверждена в течение дня", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке "Mygov" Azərbaycan vətəndaşlarına identifikasiyalı sənəd təqdim edəcək

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