Мустафа Айдын: Цифровизация открывает новые возможности для сотрудничества Азербайджана и Турции

Цифровизация открывает новые возможности для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Цифровизация открывает новые возможности для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства по регулированию и надзору за банковской деятельностью Турции Мустафа Айдын на VIII Международном банковском форуме в Баку.

Он отметил, что модернизация цифрового банкинга и платежных систем способствует экономическому росту, упрощает доступ граждан к финансовым услугам и повышает их экономическую независимость.

"Цифровизация является важным элементом финансовой свободы. Совместные инициативы двух стран в этой сфере не только усилят их региональную конкурентоспособность, но и укрепят позиции на международных рынках", - сказал Айдын.