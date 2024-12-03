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Мустафа Айдын: Цифровизация открывает новые возможности для сотрудничества Азербайджана и Турции

Мустафа Айдын: Цифровизация открывает новые возможности для сотрудничества Азербайджана и Турции Цифровизация открывает новые возможности для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
ИКТ
3 декабря 2024 г. 11:08
Мустафа Айдын: Цифровизация открывает новые возможности для сотрудничества Азербайджана и Турции

Цифровизация открывает новые возможности для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства по регулированию и надзору за банковской деятельностью Турции Мустафа Айдын на VIII Международном банковском форуме в Баку.

Он отметил, что модернизация цифрового банкинга и платежных систем способствует экономическому росту, упрощает доступ граждан к финансовым услугам и повышает их экономическую независимость.

"Цифровизация является важным элементом финансовой свободы. Совместные инициативы двух стран в этой сфере не только усилят их региональную конкурентоспособность, но и укрепят позиции на международных рынках", - сказал Айдын.

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Версия на азербайджанском языке Mustafa Aydın: “Rəqəmsallaşma Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığını daha da irəli aparmaq potensialına malikdir”

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