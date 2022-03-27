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МТСЗН сэкономит до 30% на İT-затратах

МТСЗН сэкономит до 30% на İT-затратах Вся İT-инфраструктура Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) интегрирована в "Правительственное облако".
ИКТ
27 марта 2022 г. 17:36
МТСЗН сэкономит до 30% на İT-затратах

Вся İT-инфраструктура Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) интегрирована в "Правительственное облако".

Об этом Report сообщили в ООО AzInTelecom, действующем при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, интеграция была осуществлена в дни праздника Новруз.

Реализация этой интеграции позволит МТСЗН сэкономить 25-30% на затратах на İT.

После подключения к "Правительственному облаку" министерство будет осуществлять управление выделенными İT-ресурсами через "Платформу самоуправления".

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Версия на азербайджанском языке Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi İT xərclərinə 30 %-dək qənaət edəcək

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