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МТСВТ: В социальных сетях размещаются фальшивые объявления

МТСВТ: В социальных сетях размещаются фальшивые объявления В соцсетях Facebook, Instagram и др. размещаются фальшивые объявления под названием "Объявление, которое навсегда изменит граждан Азербайджана"
ИКТ
10 ноября 2020 г. 14:07
МТСВТ: В социальных сетях размещаются фальшивые объявления

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана зафиксировала очередную фишинговую кампанию в отношении азербайджанских пользователей социальных сетей. Так, в соцсетях Facebook, Instagram и др. размещаются фальшивые объявления под названием "Объявление, которое навсегда изменит граждан Азербайджана". Цель – привлечь внимание азербайджанских пользователей, побудить их пройти по вредоносным ссылкам и заманить тем самым в "ловушку".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Так, пользователей просят пройти по ссылке sites.google.com и заполнить анкетные данные. Затем пользователей перенаправляют на вредоносные сайты. При посещении этих сайтов на устройства пользователей загружаются вредоносные программы, которые собирают их персональные данные и передают киберпреступникам.

Просим граждан быть предельно внимательными в социальных сетях, не переходить на всплывающие фейковые объявления и жаловаться на эти объявления, нажав на три точки (...) в правом верхнем углу.

Кроме того, при столкновении с такими случаями следует обращаться в Службу электронной безопасности посредством сайта www.cert.az или электронной почты [email protected]

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Версия на азербайджанском языке NRYTN: Sosial şəbəkələrdə saxta elanlar yerləşdirilir

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