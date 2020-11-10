МТСВТ: В социальных сетях размещаются фальшивые объявления

В соцсетях Facebook, Instagram и др. размещаются фальшивые объявления под названием "Объявление, которое навсегда изменит граждан Азербайджана"

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана зафиксировала очередную фишинговую кампанию в отношении азербайджанских пользователей социальных сетей. Так, в соцсетях Facebook, Instagram и др. размещаются фальшивые объявления под названием "Объявление, которое навсегда изменит граждан Азербайджана". Цель – привлечь внимание азербайджанских пользователей, побудить их пройти по вредоносным ссылкам и заманить тем самым в "ловушку".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Так, пользователей просят пройти по ссылке sites.google.com и заполнить анкетные данные. Затем пользователей перенаправляют на вредоносные сайты. При посещении этих сайтов на устройства пользователей загружаются вредоносные программы, которые собирают их персональные данные и передают киберпреступникам.

Просим граждан быть предельно внимательными в социальных сетях, не переходить на всплывающие фейковые объявления и жаловаться на эти объявления, нажав на три точки (...) в правом верхнем углу.