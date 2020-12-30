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МТСВТ в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

МТСВТ в праздничные дни будет работать в усиленном режиме В День солидарности азербайджанцев мира и дни новогоднего праздника население будет обеспечено бесперебойными транспортными, телекоммуникационными и почтовыми услугами
ИКТ
30 декабря 2020 г. 17:04
МТСВТ в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

В День солидарности азербайджанцев мира и дни новогоднего праздника население будет обеспечено бесперебойными транспортными, телекоммуникационными и почтовыми услугами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Министерство дало соответствующие поручения подведомственным структурам, объединениям и предприятиям связи, телекоммуникационным операторам по оказанию населению на должном уровне транспортных, почтовых и телекоммуникационных услуг, в том числе услуг интернета, мобильной связи и телерадиовещания в праздничные дни.

Также будут приняты все необходимые меры для оперативного рассмотрения и решения поступающих обращений.

Кроме того, в праздничные дни будут организованы дежурства и осуществлены меры по обеспечению населения бесперебойными и качественными транспортными и телекоммуникационными услугами, радио- и телевещанием, полному устранению повреждений кабелей и линий, исполнению рабочего графика почтовых отделений.

Отметим, что работа междугороднего и межрайонного общественного транспорта ограничена с марта в соответствии с постановлением Кабинета министров "О мерах в связи с особым карантинным режимом". В праздничные дни в регионах будет работать внутрирайонный, внутригородской и внутрипоселковый транспорт.

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