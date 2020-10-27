МТСВТ: Посредством WhatsApp осуществляются фишинговые кампании

Цель кибермошенников – собирая поддельные просмотры рекламы, легким способом зарабатывать деньги, заставить пользователей загружать сторонние приложения и захватить личные данные

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) предупреждает граждан о фишинговых кампаниях, осуществляемых посредством WhatsApp от имени известных компаний. Так, с целью заманить пользователей, кибермошенники при помощи WhatsApp отправляют им спам-сообщения от имени Adidas и других известных компаний, утверждая, что по случаю юбилея этих компаний раздаются бесплатные продукты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Для получения подарка пользователю предлагается перейти по ссылке и заполнить анкетную форму. Пользователь, доверяя информации, переходит по ссылке, после чего он перенаправляется на поддельную страницу, похожую на официальную страницу компании.

Наряду с этим, от пользователя после ввода номера своего мобильного телефона требуется отправить это сообщение 20 пользователям WhatsApp из списка контактов.

Цель кибермошенников – собирая поддельные просмотры рекламы, легким способом зарабатывать деньги, заставить пользователей загружать сторонние приложения и захватить личные данные.

Первый способ защитить себя от таких кибератак – с подозрением относиться к каждому полученному сообщению, не поддаваться обману и не реагировать мгновенно на заманчивые предложения и проверять достоверность информации с помощью различных средств связи.

При получении такой информации от имени любой компании, структуры или организации просим граждан проверить достоверность информации, сперва связавшись с предприятием или посетив его официальный веб-сайт на новой странице, открытой в веб-браузере.