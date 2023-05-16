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МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации

МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации.
ИКТ
16 мая 2023 г. 11:32
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации

Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации.

Как сообщает Report, об этом заместитель генсека Международного союза электросвязи (МСЭ) Томас Ламанаускас сказал на проходящей в Баку конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2023.

"Успешно продолжается прокладка высокоскоростной линии связи по дну Каспийского моря, свидетелем чего я был лично. Наряду с цифровизацией мы должны понимать важность и кибербезопасности. Согласно последней статистике, кибератаки нанесли урон в размере 37 триллионов долларов США в различных странах. Пандемия коронавируса (COVID-19) изменила образ жизни людей, увеличила их выход к онлайн ресурсам. После пандемии использование людьми компьютеров выросло на 60%", - отметил он.

Томас Ламанаускас отметил, что представляемая им структура реализует ряд проектов по развитию цифровизации в 20 странах.

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Версия на английском языке ITU hails Azerbaijan's 'progressive steps' in digitalization
Версия на азербайджанском языке BTİ rəsmisi: "Azərbaycan rəqəmsallaşma sahəsində proqressiv addımlar atır"

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