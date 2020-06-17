Мовсумов: Есть большой потенциал создания Абшеронской долины наподобие Силиконовой долины

«Считаю, что мы наладили очень хорошее сотрудничество с компанией Microsoft, в настоящее время мы работаем над инновационной стратегией Азербайджана для достижения экономического развития на основе инновативных подходов».

Как передает Report, об этом сказал помощник Президента Шахмар Мовсумов на видеоконференции с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, вице-президента компании Филиппа Рогге, ее руководителя по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанны-Луиз Линде и других представителей компании Microsoft.

«Мы сотрудничаем с компанией Microsoft и в этом вопросе. Мы призываем компанию Microsoft к еще большей активности. Считаем, что Азербайджан обладает большим потенциалом с целью создания Абшеронской долины наподобие Силиконовой долины для того, чтобы стать центром инноваций в нашем регионе. Мы высоко оцениваем активное участие компании Microsoft в этом вопросе», - сказал Ш.Мовсумов.