Мощный недорогой смартфон Xiaomi Poco F4 засветился до премьеры

Неанонсированный смартфон Poco F4 появился в базе бенчмарка в Geekbench.

Неанонсированный смартфон Poco F4 появился в базе бенчмарка в Geekbench.

Как передает Report, об этом сообщает GSMarena.

Оказалась раскрыта платформа модели - это процессор Snapdragon 870, чип, служивший основой для прошлогодней модели Poco F3. На ней же работает Redmi K40S, смартфон для китайского рынка, показанный Xiaomi в марте.

Упоминается и про версию с приставкой Pro, основанной на процессоре Dimensity 9000. Базовая версия смартфона получит 8 ГБ ОЗУ и MIUI, работающую на Android 12.

Poco F4, премьера которого ожидается в ближайшее время, придет на смену модели F3, полюбившейся рынку мощной начинкой при невысокой цене. Цена на будущий смартфон не раскрывается.