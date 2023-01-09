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Мошенники создали поддельные сайты от имени "Азерпочт"

Мошенники создали поддельные сайты от имени "Азерпочт" Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (CERT) вновь выявил поддельные сайты, созданные с целью мошенничества от имени ООО "Азерпочт".
ИКТ
9 января 2023 г. 13:30
Мошенники создали поддельные сайты от имени Азерпочт

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (CERT) вновь выявил поддельные сайты, созданные с целью мошенничества от имени ООО "Азерпочт".

Об этом Report сообщили в Центре.

Согласно информации, мошенники создали сайты hxxp://w.praiseplaintiff.cn/azerpostaz/ и hxxps://sbphnz.cyou/1ugBk50I/azerpostaz.

На этот раз мошенники запустили фальшивую "поощрительную" кампанию под названием "Возможность заработать 600 манатов на "Азерпочт". Граждане должны тщательно проверять доменное имя страницы при переходе на рекламируемые кампании, чтобы не быть обманутыми подобными мошенническими сайтами, не добавлять данные своих банковских карт и персональные данные на поддельные сайты. В подобных случаях гражданам следует обратиться в CERT для анализа факта киберпреступности и нейтрализации созданных поддельных доменов”, - говорится в заявлении Центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDələduzlar "Azərpoçt"un adından saxta saytlar hazırlayıb

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