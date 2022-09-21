Моше Яалон: Имеем дело с невидимым и очень опасным врагом

Государствам для защиты своей безопасности есть необходимость вкладывать больше инвестиции в технологии по кибербезопасности.

Государствам для защиты своей безопасности есть необходимость вкладывать больше инвестиции в технологии по кибербезопасности.

Как передает Report, об этом заявил во время выступления на конференции "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения" бывший министр обороны и вице-премьер Израиля Моше Яалон.

"Сегодня мы говорим о важных технологических системах, кибербезопасность - это релевантно для всех нас. Сейчас эра, когда нужно использовать искусственный интеллект для защиты всех систем государства: правительственных, гражданских, военных",- сказал он.

По словам Яалона, Израиль и Азербайджан продолжают сотрудничество в различных сферах и кибербезопасность одна из них. "Имея двух соседей-гигантов, Россию и Иран, Азербайджан прошел через сложные времена, также пережил войну",- отметил он.

Израиль сейчас придает особое значение высоким технологиям, включая вопросы повышения уровня кибербезопасности, новым разработкам, позволяющим усиливать ее. По его мнению, новые технологии не только смогут помочь для борьбы с кибератаками, но и найти преступников, совершающих их.

"Сейчас мы находимся в своеобразном сражении, где нет физического врага, но есть кибератаки. Они случаются на больших скоростях и очень опасны",- добавил министр.