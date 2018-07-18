Молодые разработчики из AppLab научились основам управления проектами

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, организовала очередной тренинг для участников своей программы AppLab.

Тренинг на тему "Управление проектами" охватил основные аспекты успешного управления проектами, а также методы планирования и правильного определения критериев качества, диаграммы PERT и Gantt, определение корпоративных правил и т.д. Резиденты центра AppLab узнали, что реализация проектов является одной из важнейших частей бизнес-процессов, происходящих в любой организации. Несмотря на то, что проекты различаются по степени сложности, по статистике, более 50% рабочего времени менеджеров уходит на должное управление проектами и построение правильной стратегии. В конце тренинг-сессии участникам AppLab была предоставлена возможность применить свои новые знания на практике.

"Я был впечатлён общей атмосферой, созданной в центре AppLab. Этот центр предоставляет участникам такие преимущества как обучение, нахождение новых возможностей и перспектив, а также налаживание деловых связей. Подобный бизнес-инкубатор является не только рабочим местом, но и качественным информационным ресурсом для участников. Тренинги на важные темы, подобные сегодняшней, увеличат их внутреннюю мотивацию и помогут добиться успеха в будущем", - отметил инструктор учебного центра CAC Мамед Оруджев.

С запуском программы AppLab в 2014 году местные разработчики оборудования и программного обеспечения получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Команды, участвующие в программе Bakcell AppLab, получают доступ в инновационный центр AppLab, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. Многие из проектов, разработанных азербайджанскими девелоперами при поддержке AppLab, уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.

Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития и воплощения в жизнь их инновационных идей.