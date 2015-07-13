Молодые люди, отобранные для программы "Smart Start", начали стажировку в компании Bakcell

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Молодые люди, успешно прошедшие процесс отбора в рамках программы стажировки "Smart Start", организованной первым оператором мобильной связи и ведущим провайдером мобильного интернета в Азербайджане – компанией "Bakcell", приступают к стажировке в компании.

Как сообщили Report в компании, основной целью данной 2-месячной программы, предназначенной для студентов и выпускников, является предоставление молодым людям в возрасте 18-25 лет, желающим начать карьеру, возможности ознакомиться с условиями труда в одной из крупнейших компаний Азербайджана, а также приобрести ценный практический опыт и развить в себе необходимые качества.

В подтверждение огромного интереса среди молодежи к программе "Smart Start" компанией "Bakcell" было получено более 1200 заявок для участия в программе, и 32 человека, успешно прошедшие процесс отбора, получили право на участие в проекте. Участники начали проходить стажировку в таких отделах как отдел кадров, информационные технологии, юридический, технический, учет, маркетинг, обслуживание клиентов, снабжение и логистика, нормативно-правовое регулирование и работа с государственными структурами, корпоративные продажи, бизнес-технологии, розничная продажа и дистрибуция.

Отметим, что в 2014 году в программе стажировки "Smart Start" приняли участие 22 молодых человека, и шестеро из них, успешно завершившие программу, были обеспечены постоянными рабочими местами в компании "Bakcell".

Программа стажировки продлится 2 месяца (5 полных рабочих дней в неделю). Компания "Bakcell" предоставляет стажерам соответствующую стипендию на ежедневные транспортные расходы и питание. По окончании программы стажировки все участники получают документ, подтверждающий их участие в проекте.