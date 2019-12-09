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Замминистра: Молодежь проявляет большой интерес к компьютерным играм о Нагорном Карабахе

Молодежь проявляет большой интерес к компьютерным играм о Нагорном Кар
© Report / Elchin Murad

Развитие креативной индустрии невозможно без высоких технологий. Задача министерства заключается в создании инфраструктуры для творческих людей.

Как сообщает Report, об этом замминистра транспорта, связи и высоких технологий Али Абдуллаев сказал на презентации портала "Креативный Азербайджан" и панельных дискуссиях на тему "Творческая и культурная индустрии: новые возможности для устойчивого развития и занятости" в Баку.

Он напомнил, что при министерстве создано Агентство по инновациям: "Формирование структуры госагентства завершено. Мы предоставляем гранты представителям молодежи с различными идеями через агентство. Молодые люди обращаются к теме Нагорного Карабаха. Созданы первые национальные игры "Шуша под оккупацией" и "Агдам под оккупацией". В настоящее время в эти игры играют 130 тыс. человек по всему миру".

Замминистра подчеркнул, что министерство ввело в эксплуатацию крупнейший дата-центр в регионе.

Он прокомментировал конкурентоспособность отечественной продукции: "У нас есть проект под названием "Сделано в Азербайджане", который заработал миллионы долларов в Америке".

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