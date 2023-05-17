Мохаммед Аль Кувейт: ОАЭ готов делиться опытом в сфере кибербезопасности с другими странами

Объединенные Арабские Эмираты готовы делиться своим опытом в сфере кибербезопасности с другими странами.

Объединенные Арабские Эмираты готовы делиться своим опытом в сфере кибербезопасности с другими странами.

Как передает Report, об этом руководитель отдела кибербезопасности правительства ОАЭ Мохаммед Аль Кувейт в видеообращении к участникам международной конференции GSMA M360 EURASIA 2023, стартовавшей вчера в Баку.

По его словам, на данный момент ОАЭ является одной из передовых стран в контексте кибербезопасности, что обеспечивает рост цифровой экономики.

"Международная передовая практика принимается в сотрудничестве с нашими партнерами [другими странами]. Данная тема является приоритетом для нас в связи с растущими угрозами безопасности",- сказал он.

М.Аль Кувейт подчеркнул, что для решения проблем кибербезопасности необходимо обеспечить наличие четкого плана и руководства действий для их предотвращения и устранения последствий.