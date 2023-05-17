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Мохаммед Аль Кувейт: ОАЭ готов делиться опытом в сфере кибербезопасности с другими странами

Мохаммед Аль Кувейт: ОАЭ готов делиться опытом в сфере кибербезопасности с другими странами Объединенные Арабские Эмираты готовы делиться своим опытом в сфере кибербезопасности с другими странами.
ИКТ
17 мая 2023 г. 13:20
Мохаммед Аль Кувейт: ОАЭ готов делиться опытом в сфере кибербезопасности с другими странами

Объединенные Арабские Эмираты готовы делиться своим опытом в сфере кибербезопасности с другими странами.

Как передает Report, об этом руководитель отдела кибербезопасности правительства ОАЭ Мохаммед Аль Кувейт в видеообращении к участникам международной конференции GSMA M360 EURASIA 2023, стартовавшей вчера в Баку.

По его словам, на данный момент ОАЭ является одной из передовых стран в контексте кибербезопасности, что обеспечивает рост цифровой экономики.

"Международная передовая практика принимается в сотрудничестве с нашими партнерами [другими странами]. Данная тема является приоритетом для нас в связи с растущими угрозами безопасности",- сказал он.

М.Аль Кувейт подчеркнул, что для решения проблем кибербезопасности необходимо обеспечить наличие четкого плана и руководства действий для их предотвращения и устранения последствий.

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Əl Küveyt: “BƏƏ kibertəhlükəsizlik sahəsində təcrübəsini digər ölkələrlə bölüşməyə hazırdır”
Версия на английском языке Mohamed Al Kuwaiti: UAE ready to share experience in cybersecurity with other countries

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