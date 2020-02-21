Американские мобильные операторы изменили условия своего слияния

Американские мобильные операторы T-Mobile US и Sprint объявили в пятницу об изменении условий слияния, которое затрагивает в первую очередь долю SoftBank — основного акционера Sprint — в новой компании.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", SoftBank, которому принадлежит около 80% акций Sprint, получит одну акцию T-Mobile за 11 акций Sprint, притом что ранее речь шла о соотношении 1:9,75.

Тем самым доля SoftBank в новой компании снизится с 27%, предполагавшихся ранее, до 24%, а доля Deutsche Telekom, которой принадлежит T-Mobile US, вырастет с 42% до 43%. На изменении условий сделки настаивала Deutsche Telekom, так как соотношение цен акций двух компаний изменилось с 2018 года, когда стороны договорились об этой сделке. Притом для остальных акционеров Sprint соотношение 1:9,75 останется неизменным, так как иначе согласование новых условий сделки, скорее всего, заняло бы еще какое-то время.

Напомним, T-Mobile US и Sprint, занимающие соответственно третье и четвертое места среди американских мобильных операторов, вели переговоры не один год. В 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, в 2018 году они наконец договорились об условиях. После этого Sprint и T-Mobile US ждали одобрения Минюста США, которое было получено в июле прошлого года, а на прошлой неделе сделку одобрил федеральный суд, что устранило последнее препятствие для ее завершения. Компании надеются завершить сделку к 1 апреля.