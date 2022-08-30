Мобильная служба ASAN xidmət впервые оказывает услуги гражданам Азербайджана в Турции

С сегодняшнего дня в турецком городе Самсун в дни проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST) будет действовать мобильный служебный автобус ASAN для предоставления государственных услуг азербайджанцам, проживающим в Турции.
Как сообщает Report, услуги будут предоставляться до 4-го сентября.
Мобильная служба "ASAN xidmət" ("Səyar ASAN"), которая впервые окажет услуги за пределами страны, организована Госагентством при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.
Гражданам будут предоставляться следующие мобильные услуги:
• Выдача и замена удостоверений личности;
• Выдача и замена общегражданских паспортов;
• Замена водительских прав;
• Выдача справок о судимости.
• Служба государственной регистрации актов гражданского состояния и др.
Чтобы воспользоваться услугами, которые будут предоставляться с 30 августа по 4 сентября с 10:00 до 18:00, граждане Азербайджана должны пройти регистрацию, чтобы иметь право доступа на территорию проведения "Teknofest" по ссылке:
В то же время граждане Азербайджана, проживающие в Турции, перейдя по ссылке