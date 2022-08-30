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Мобильная служба ASAN xidmət впервые оказывает услуги гражданам Азербайджана в Турции

Мобильная служба ASAN xidmət впервые оказывает услуги гражданам Азербайджана в Турции С сегодняшнего дня в турецком городе Самсун в дни проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST) будет действовать мобильный служебный автобус ASAN для предоставления государственных услуг азербайджанцам, проживающим в Турции.
ИКТ
30 августа 2022 г. 15:03
Мобильная служба ASAN xidmət впервые оказывает услуги гражданам Азербайджана в Турции

С сегодняшнего дня в турецком городе Самсун в дни проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST) будет действовать мобильный служебный автобус ASAN для предоставления государственных услуг азербайджанцам, проживающим в Турции.

Как сообщает Report, услуги будут предоставляться до 4-го сентября.

Мобильная служба "ASAN xidmət" ("Səyar ASAN"), которая впервые окажет услуги за пределами страны, организована Госагентством при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

Гражданам будут предоставляться следующие мобильные услуги:

• Выдача и замена удостоверений личности;

• Выдача и замена общегражданских паспортов;

• Замена водительских прав;

• Выдача справок о судимости.

• Служба государственной регистрации актов гражданского состояния и др.

Чтобы воспользоваться услугами, которые будут предоставляться с 30 августа по 4 сентября с 10:00 до 18:00, граждане Азербайджана должны пройти регистрацию, чтобы иметь право доступа на территорию проведения "Teknofest" по ссылке: www.t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/.

В то же время граждане Азербайджана, проживающие в Турции, перейдя по ссылке seyyarasan.e-gov.az/, могут заранее оформить заявку, указав свои личные данные (данные удостоверения личности, номер мобильного телефона и адрес электронной почты) и услугу, которую они хотят получить.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəyyar "ASAN xidmət" ilk dəfə Türkiyədə vətəndaşlarımıza xidmət göstərməyə başlayıb

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