Мобильная служба ASAN xidmət впервые оказывает услуги гражданам Азербайджана в Турции

С сегодняшнего дня в турецком городе Самсун в дни проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST) будет действовать мобильный служебный автобус ASAN для предоставления государственных услуг азербайджанцам, проживающим в Турции.

С сегодняшнего дня в турецком городе Самсун в дни проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля (TEKNOFEST) будет действовать мобильный служебный автобус ASAN для предоставления государственных услуг азербайджанцам, проживающим в Турции.

Как сообщает Report, услуги будут предоставляться до 4-го сентября.

Мобильная служба "ASAN xidmət" ("Səyar ASAN"), которая впервые окажет услуги за пределами страны, организована Госагентством при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

Гражданам будут предоставляться следующие мобильные услуги:

• Выдача и замена удостоверений личности;

• Выдача и замена общегражданских паспортов;

• Замена водительских прав;

• Выдача справок о судимости.

• Служба государственной регистрации актов гражданского состояния и др.

Чтобы воспользоваться услугами, которые будут предоставляться с 30 августа по 4 сентября с 10:00 до 18:00, граждане Азербайджана должны пройти регистрацию, чтобы иметь право доступа на территорию проведения "Teknofest" по ссылке: www.t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ .