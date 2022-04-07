Мишустин сообщил о разработке российского аналога App Store и Google Play к лету

Российский аналог App Store и Google Play будет готов к лету текущего года, и магазин приложений будет работать на Android.

Российский аналог App Store и Google Play будет готов к лету текущего года, и магазин приложений будет работать на Android.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, лично следит за разработкой.

Аpp Store и Google Play, как сказал премьер, вскоре могут ограничить доступ для пользователей из России.

Глава правительства призвал разработчиков и программистов создать "свою экосистему".

"У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения", - сказал он.