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Мишель посетил Главный наземный центр управления спутниками «Азеркосмос»

Мишель посетил Главный наземный центр управления спутниками «Азеркосмос» Президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Главный наземный центр управления спутниками Космического агентства Азербайджана («Азеркосмос») при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.
ИКТ
18 июля 2021 г. 11:28
Мишель посетил Главный наземный центр управления спутниками «Азеркосмос»

Президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Главный наземный центр управления спутниками Космического агентства Азербайджана («Азеркосмос») при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Как передает Report, Ш.Мишель встретился с министром транспорта, связи и высоких технологий Рашадом Набиевым.

Министр Р.Набиев отметил, что сотрудничество Азербайджана с ЕС имеет особое значение для нашей страны. Он подчеркнул наличие большого потенциала для дальнейшего развития отношений в различных сферах, включая транспорт, связь и высокие технологии.

Говоря о развитии космоса в Азербайджане, министр отметил, что запуск на орбиту телекоммуникационных спутников Azerspace-1 и Azerspace-2 французской компанией Arianespace является ярким примером приверженности страны сотрудничеству с европейскими партнерами. Он добавил, что спутник для наблюдения Земли с расстояния, Azersky, был приобретен в 2014 году у компании Airbus Defence and Space.

Р.Набиев высоко оценил усилия Европейского агентства космических программ по расширению связей между «Азеркосмос» и Европейской геостационарной навигационной службой (EGNOS), что положительно скажется в области авиации, мореходства, транспортного сообщения, сельского хозяйства, картографии и навигации страны.

Проинформировав о том, что в 2023 году в Баку состоится Международный конгресс астронавтики, министр пригласил президента Европейского совета принять участие в этом мероприятии.

В рамках встречи была представлена ​​презентация о создании и развитии космической отрасли в нашей стране, деятельности «Азеркосмос». Было отмечено, что миссия «Азеркосмос» заключается в предоставлении спутниковых решений на основе передовых технологий и разработке новых услуг и решений для поддержки местных и глобальных инициатив.

Министр сообщил, что продолжаются работы по размещению антенн Европейской геостационарной навигационной службы в Главном наземном центре управления спутниками «Азеркосмос».

Ш.Мишель ознакомился со станцией телепорта, где размещены антенны Европейской геостационарной навигационной службы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞarl Mişel “Azərkosmos”un Əsas Yerüstü Peyk İdarəetmə Mərkəzində olub

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