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Минюст США рассматривает возможность разделения Google

Минюст США рассматривает возможность разделения Google Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании Google.
ИКТ
14 августа 2024 г. 11:14
Минюст США рассматривает возможность разделения Google

Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании Google.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Такая возможность стала рассматриваться после того, как на прошлой неделе суд в Вашингтоне решил, что компания намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила антимонопольный закон.

Отмечается, что это может стать первой попыткой Вашингтона ликвидировать компанию за незаконную монополизацию с момента безуспешных усилий разделить Microsoft два десятилетия назад.

Если Минюст решит продвинуть свой план с разделением, то наиболее вероятными подразделениями для изъятия станут операционная система Android и веб-браузер Chrome. Один из источников добавил, что чиновники также рассматривают возможность принудительной продажи платформы AdWords, которую компания использует, чтобы продавать текстовую рекламу.

Менее строгие варианты включают принуждение Google делиться большим объемом данных с конкурентами и меры по предотвращению получения им несправедливого преимущества по продуктам в области искусственного интеллекта.

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