Минюст США намерен начать антимонопольное расследование в отношении Google

Минюст США ведёт подготовку к началу расследования в отношении корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google и подозреваемой в нарушении антимонопольного законодательства.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Минюст и Федеральная комиссия по торговле США провели консультации по вопросу, кто из них будет курировать предстоящее расследование.

В результате комиссия согласилась передать полномочия Министерству юстиций.

В июле 2018 года Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 4,34 млрд евро.

Компании был выписан штраф за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи с целью закрепить своё доминирующее положение среди поисковых сервисов.