​Минтранспорта Азербайджана в праздники перейдет на усиленный режим

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Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана дало соответствующие поручения находящимся в подчинении структурам, объединениям и предприятиям связи, телекоммуникационным операторам по обеспечению населения на должном уровне транспортными, почтовыми и телекоммуникационными услугами, в том числе услугами интернета, мобильной связи и телерадиовещания в праздничные дни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Будут организованы дежурства и предприняты меры по обеспечению населения бесперебойными и качественными транспортными и телекоммуникационными услугами, радио- и телевещанием, полному устранению повреждений кабелей и линий, исполнению рабочего графика почтовых отделений, приостановке профилактических, строительно-монтажных работ, усилению охраны объектов связи.

24-25 мая центры обслуживания "Шебеке", расположенные в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Загатале и Агдаше, будут работать с 10:00 до 17:00, а в остальные праздничные дни – с 09.00 до 17:00.

Граждан, столкнувшихся с той или иной проблемой, просят обращаться на "горячую линию" – 1655.