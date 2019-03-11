Эльмир Велизаде: В аккаунтах следует использовать более сложные пароли

Пароли, используемые в учетных записях, должны быть более сложными. Их также не следует вводить на компьютер или другое устройство при посторонних лицах.
Как сообщает Report, замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде рассказал журналистам о правилах безопасного использования сетей WiFi в общественных местах.
По словам Велизаде, в министерство часто поступают жалобы на кражу учетных записей в социальных сетях: "Эти простые меры безопасности следует соблюдать. В министерство поступают обращения, в частности, касательно социальных сетей. Служба электронной безопасности помогает простым гражданам восстановить утраченные учетные записи. Во избежание таких случаев каждый пользователь должен знать элементарные правила безопасности, что является частью культуры кибербезопасности".
Tural İbadlıАвтор новости