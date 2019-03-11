Эльмир Велизаде: В аккаунтах следует использовать более сложные пароли

Пароли, используемые в учетных записях, должны быть более сложными. Их также не следует вводить на компьютер или другое устройство при посторонних лицах.

Как сообщает Report, замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде рассказал журналистам о правилах безопасного использования сетей WiFi в общественных местах.

По словам Велизаде, в министерство часто поступают жалобы на кражу учетных записей в социальных сетях: "Эти простые меры безопасности следует соблюдать. В министерство поступают обращения, в частности, касательно социальных сетей. Служба электронной безопасности помогает простым гражданам восстановить утраченные учетные записи. Во избежание таких случаев каждый пользователь должен знать элементарные правила безопасности, что является частью культуры кибербезопасности".