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Минобороны США удваивает инвестиции в микроэлектронику

Минобороны США удваивает инвестиции в микроэлектронику Министерство обороны США удваивает свои инвестиции в разработку и интеграцию усовершенствованной микроэлектроники, а также связанных с нею программ и платформ, применяемых в вооруженных силах США. Об этих инвестициях было объявлено в рамках общего бюджетн
ИКТ
7 июня 2021 г. 18:49
Минобороны США удваивает инвестиции в микроэлектронику

Министерство обороны США удваивает свои инвестиции в разработку и интеграцию усовершенствованной микроэлектроники, а также связанных с нею программ и платформ, применяемых в вооруженных силах США. Об этих инвестициях было объявлено в рамках общего бюджетного запроса Пентагона на 2022 финансовый год в размере 752,9 млрд долларов США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Руководители видов вооруженных сил США настолько убеждены в необходимости ускорения НИОКР (Ред. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в области микроэлектроники в вооруженных силах, что руководители Пентагона выделили 2,3 млрд из 14,7 млрд долларов, внесенных министерством в бюджетную заявку на науку и технологии (НиТ), в специальный раздел бюджетных документов на 2022 финансовый год. Утверждение Пентагона в качестве лидера в разработке микроэлектроники "обеспечит основу для развертывания полного спектра необходимых возможностей, таких как гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект (ИИ) и возможности мобильных сетей 5G", заявила заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

В 2021-ом официальные лица Пентагона запросили 1,5 млрд долларов на НИОКР в области микроэлектроники, которые были использованы для финансирования "технологии ИИ" и ускорения внедрения "повсеместной связи" - растущей возможности, призванной стимулировать к передаче по широкополосным каналам большего количества данных за счет технологий 5G, говорится в бюджетных документах Министерства обороны на 2021 финансовый год.

Кроме того, представители Пентагона призвали выделить 874 млн долларов в 2022-ом для финансирования инициатив по работам в области ИИ в рамках министерства, которые частично профинансируют более 600 программ искусственного интеллекта, разрабатываемых в вооруженных силах США, говорится в бюджетных документах. Официальные лица Пентагона решили направить 398 млн долларов на развитие мобильной сети 5G в 2022 финансовом году. Эти средства, если они будут одобрены, пойдут на финансирование "трансформационных масштабов увеличения пропускной способности и скорости сети", что позволит создать так называемый "мир триллионов датчиков", который будет генерировать массивы цифровой информации и данных, собираемых передовыми датчиками и источниками в электромагнитном спектре, заявили представители министерства обороны США.

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