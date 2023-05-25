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Министры ИКТ государств-членов Движения неприсоединения приняли Совместную декларацию

Министры ИКТ государств-членов Движения неприсоединения приняли Совместную декларацию Сегодня министры, ответственные за сферу информации и коммуникаций государств-членов Движения неприсоединения, приняли Совместную декларацию.
ИКТ
25 мая 2023 г. 19:10
Министры ИКТ государств-членов Движения неприсоединения приняли Совместную декларацию

Сегодня министры, ответственные за сферу информации и коммуникаций государств-членов Движения неприсоединения, приняли Совместную декларацию.

Как сообщает Report, документ был принят во время виртуальной встречи на тему ”Развитие ИКТ-инфраструктуры в рамках реализации Целей устойчивого развития (ЦУР)“.

Встреча, организованная Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана в рамках председательства страны в Движении неприсоединения, направлена на укрепление сотрудничества между государствами-членами организации и обмен опытом в развитии инфраструктуры ИКТ.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев во вступительной речи проинформировал о мерах, проводимых для развития ИКТ-инфраструктуры в Азербайджане.

В рамках встречи было уделено внимание быстрому развитию сектора ИКТ и важности реализации Целей устойчивого развития. Было подчеркнуто, что укрепление и развитие ИКТ-инфраструктуры играет важную роль в успешной реализации ЦУР.

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Версия на азербайджанском языке Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin İKT nazirləri Birgə Bəyannamə qəbul edib

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