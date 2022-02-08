Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана

Мы уже начали работу с Ираном и соответствующими структурами этой страны для пресечения массового вещания иранских телеканалов на юге Азербайджана на частоте наших национальных каналов. Я думаю, что реальный эффект мы увидим в ближайшие месяцы.

Мы уже начали работу с Ираном и соответствующими структурами этой страны для пресечения массового вещания иранских телеканалов на юге Азербайджана на частоте наших национальных каналов. Я думаю, что реальный эффект мы увидим в ближайшие месяцы.

Об этом в эксклюзивном интервью Report сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

По его словам, это скорее не технический вопрос, а вопрос регулирования: "В соответствии с рекомендациями Международного союза телекоммуникаций (ITU) постоянно проводится работа по координации этих частот".

По словам Р.Набиева, у Азербайджана нет аналогичных проблем с другими соседями: "У нас нет проблем с Россией, Грузией и даже с Туркменистаном и Казахстаном, хотя это прикаспийские страны, граничащие с нами по морю. Мы сталкиваемся лишь с массовым вещанием иранских каналов в нашей южной зоне".

Отметим, что бывший министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммед Джавад Азари Джахроми, прибывший несколько лет назад в Азербайджан для участия в 25-й Юбилейной международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel 2019, дал интервью агентству Report, во время которого заявил, что в связи с этим вопросом создана совместная рабочая группа.

"В соответствии с мировыми стандартами, соблюдается дистанция в 2,5 км, на которой мы должны контролировать частоты. Протяженность ирано-азербайджанской границы 370 км, только в провинции Ардебиль на иранской стороне находятся 180 сел. Действительно, в этой области была проделана работа, и вмешательство в частоты снижено, но люди проживают на дистанции в 2,5 километров и все еще сталкиваются с этими проблемами. Рабочая группа ищет пути решения", - отметил он.