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Министр: Турция и ОАЭ наладят сотрудничество в сфере космических технологий и ИИ

Министр: Турция и ОАЭ наладят сотрудничество в сфере космических технологий и ИИ Турция и ОАЭ будут развивать сотрудничество в сфере космических технологий и искусственного интеллекта.
ИКТ
20 июля 2023 г. 13:56
Министр: Турция и ОАЭ наладят сотрудничество в сфере космических технологий и ИИ

Турция и ОАЭ будут развивать сотрудничество в сфере космических технологий и искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом заявил агентству Anadolu министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

По его словам, это предусмотрено соглашениями, подписанными накануне Анкарой и Абу-Даби в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ.

В частности, он отметил, что меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровой трансформации позволит реализовывать проекты в области создания центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Глава ведомства добавил, что соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций создаст правовую основу для прозрачной инвестиционной среды для инвесторов двух стран.

Министр выразил уверенность, что экономические связи Турции и ОАЭ будут расширяться за счет укрепления взаимного инвестиционного климата.

Он также коснулся меморандума о взаимопонимании по развитию общих возможностей в области ракет-носителей для коммерческих целей.

Каджир пояснил, что этот документ направлен на увеличение доли двух стран в стремительно развивающейся “космической экономике”.

По его словам, стратегическое сотрудничество на основе этого соглашения создаст возможности для формирования совместной стартовой базы в данной отрасли и разработок ракет-носителей.

Министр уверен, что благодаря совместным исследованиям и проектам отношения между Турцией и ОАЭ выйдут на еще более высокий уровень.

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Версия на английском языке Türkiye, UAE forge partnership in space and artificial intelligence

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