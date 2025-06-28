О нас

Министр Рашад Набиев выступил на ”Global Transport Connectivity Forum"

Министр Рашад Набиев выступил на ”Global Transport Connectivity Forum" В Стамбуле стартовал международный форум Global Transport Connectivity Forum.
ИКТ
28 июня 2025 г. 19:26
Министр Рашад Набиев выступил на ”Global Transport Connectivity Forum

В Стамбуле стартовал международный форум Global Transport Connectivity Forum.

Как передает Report, в мероприятии принимают участие высокопоставленные политики, министры транспорта, представители международных организаций, финансовых институтов, лидеры отрасли, представители частного сектора и ведущие эксперты.

На форуме проходят обсуждения на высоком уровне по вопросам развития и оптимизации международных транспортных коридоров, а также укрепления сотрудничества в области логистики.

В рамках форума также состоялась закрытая встреча министров по вопросам Среднего коридора с участием ООН и Всемирного банка. Выступая на встрече, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев отметил, что на фоне меняющейся геополитической реальности Средний коридор стал одним из ключевых маршрутов, обеспечивающих устойчивость глобальных цепочек поставок. Он подчеркнул, что Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам, последовательно реализует региональные проекты и предпринимает целенаправленные шаги для обеспечения безопасности транзитных потоков.

В рамках форума Рашад Набиев также провел двусторонние встречи с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу, помощником президента России Игорем Левитиным и заместителем генерального директора по вопросам соседства и расширения Европейского союза Саймоном Мордью. В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в транспортной сфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir Rəşad Nəbiyev “Global Transport Connectivity Forum”da çıxış edib

Самое читаемое

Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
25 июня 2025 г. 23:13
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
26 июня 2025 г. 17:27
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла
27 июня 2025 г. 12:47
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28
Государственное рекламное агентство выбирает аудитора
Государственное рекламное агентство выбирает аудитора
25 июня 2025 г. 09:43
По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев
По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев
25 июня 2025 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi