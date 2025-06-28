Министр Рашад Набиев выступил на ”Global Transport Connectivity Forum"

В Стамбуле стартовал международный форум Global Transport Connectivity Forum.

В Стамбуле стартовал международный форум Global Transport Connectivity Forum.

Как передает Report , в мероприятии принимают участие высокопоставленные политики, министры транспорта, представители международных организаций, финансовых институтов, лидеры отрасли, представители частного сектора и ведущие эксперты.

На форуме проходят обсуждения на высоком уровне по вопросам развития и оптимизации международных транспортных коридоров, а также укрепления сотрудничества в области логистики.

В рамках форума также состоялась закрытая встреча министров по вопросам Среднего коридора с участием ООН и Всемирного банка. Выступая на встрече, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев отметил, что на фоне меняющейся геополитической реальности Средний коридор стал одним из ключевых маршрутов, обеспечивающих устойчивость глобальных цепочек поставок. Он подчеркнул, что Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам, последовательно реализует региональные проекты и предпринимает целенаправленные шаги для обеспечения безопасности транзитных потоков.

В рамках форума Рашад Набиев также провел двусторонние встречи с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу, помощником президента России Игорем Левитиным и заместителем генерального директора по вопросам соседства и расширения Европейского союза Саймоном Мордью. В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в транспортной сфере.