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Министр Рашад Набиев встретился с президентом Всемирного экономического форума

Министр Рашад Набиев встретился с президентом Всемирного экономического форума Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде.
ИКТ
24 февраля 2022 г. 10:04
Министр Рашад Набиев встретился с президентом Всемирного экономического форума

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества, подчеркнуто, что наша страна придает особое значение связям с форумом.

Было отмечено, что в рамках этого сотрудничества создание IV Центра промышленной революции форума сыграет важную роль в диверсификации экономики страны и привлечении инвестиций.

На встрече обсуждались вопросы цифровой трансформации, инноваций и кибербезопасности. Состоялся обмен мнениями о потенциальных сферах сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti ilə görüşüb

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