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Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами

Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами Частоты – ограниченный ресурс и цель государства в том, чтобы обеспечить всем равный доступ к этим ресурсам.
ИКТ
9 февраля 2022 г. 12:37
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами

Частоты – ограниченный ресурс и цель государства в том, чтобы обеспечить всем равный доступ к этим ресурсам.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, комментируя деятельность Госкомиссии по радиочастотам.

Р.Набиев отметил, что услуги, оказываемые посредством частот, должны быть конкурентоспособными:

"Мир меняется и с точки зрения регулирования частот политика государства заключается в том, чтобы обеспечить всем равный доступ к этому ограниченному ресурсу, чтобы в дальнейшем предоставляемые и оказываемые посредством этого ресурса услуги могли быть эффективно доведены до граждан Азербайджана. А для этого необходима конкурентоспособность предоставляемых услуг".

4 мая 2021 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии Азербайджанской Республики по радиочастотам.

Согласно распоряжению, в целях повышения эффективности использования радиокоммуникационных средств и высокочастотных установок в Азербайджанской Республике и координации деятельности государственных органов (структур) в этой области создана Государственная комиссия Азербайджанской Республики по радиочастотам.

Председатель Государственной комиссии - министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, члены - заместитель министра обороны Азербайджанской Республики, заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики, заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

18 декабря прошлого года президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о Государственной комиссии АР по радиочастотам", 18 января этого года под председательством Рашада Набиева состоялось первое заседание комиссии.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev dövlətin radiotezliklərlə bağlı siyasətini açıqlayıb

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