Министр Рамин Гулузаде встретился с послом Великобритании в Азербайджане

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между странами в области транспорта, телекоммуникаций, инноваций, информационных и высоких технологий

Состоялась встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде и чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в стране Джеймсом Лайлом Шарпом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Подчеркнув, что Азербайджан является инициатором и основным участником ряда международных проектов, министр проинформировал посла о реформах, проводимых в сферах транспорта и ИКТ страны, проектах регионального и местного значения, а также о планируемой работе.

На встрече, прошедшей в министерстве, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между странами в области транспорта, телекоммуникаций, инноваций, информационных и высоких технологий.