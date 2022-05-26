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Министр: Представленные на TEKNOFEST Azerbaijan проекты могут привлечь внимание инвесторов

Министр: Представленные на TEKNOFEST Azerbaijan проекты могут привлечь внимание инвесторов Участие на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan позволит командам сформироваться в будущем как компания, производитель технологий.
ИКТ
26 мая 2022 г. 13:41
Министр: Представленные на TEKNOFEST Azerbaijan проекты могут привлечь внимание инвесторов

Участие на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan позволит командам сформироваться в будущем как компания, производитель технологий.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев заявил журналистам.

Министр отметил, что в течение четырех дней команды будут работать над своими проектами. При этом, по его словам, к этим проектам могут проявить интерес инвесторы, которые также представлены на фестивале.

Р. Набиев добавил, что на Teknofest принимают участие свыше 50 команд и тысячи участников из 25 стран мира.

В Баку сегодня стартовал фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST Azerbaijan.

В рамках «Teknofest Азербайджан» пройдут технологические конкурсы в 8 номинациях, хакатон Smart Karabakh, азербайджанский стартап-саммит Take Off и Кубок Европы по киберспорту по видеоигре Rocket League.

В выставочной части мероприятия будут представлены продукты и решения партнерских учреждений, прототипы и STEM-проекты, разработанные молодыми людьми, а также выставка беспилотных летательных аппаратов и вертолетов на открытой статической площадке.

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Версия на английском языке Minister: Projects presented at TEKNOFEST Azerbaijan can attract attention of investors
Версия на азербайджанском языке Nazir: “TEKNOFEST Azərbaycan”da investorlar layihələrə maraq göstərəcəklər”

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