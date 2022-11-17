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Министр: Пандемия выявила необходимость обновить наши компьютерные навыки

Министр: Пандемия выявила необходимость обновить наши компьютерные навыки Пандемия коронавируса (COVID-19) выявила не только риски, связанные со здоровьем, но и необходимость обновить наши знания о компьютерных программах.
ИКТ
17 ноября 2022 г. 11:32
Министр: Пандемия выявила необходимость обновить наши компьютерные навыки

Пандемия коронавируса (COVID-19) выявила не только риски, связанные со здоровьем, но и необходимость обновить наши знания о компьютерных программах.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на Форуме инвестиций и молодых предпринимателей Азербайджана, организованном в Баку Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) и Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики.

"В связи с этим на министерство ложится несколько вопросов. Мы считаем, что за последние два года мы уверенно решаем их. Первый - обновление инфраструктуры, связанной с виртуальным пространством. Хорошая новость заключается в том, что ответственные за телекоммуникационную инфраструктуру в Азербайджане, драйверы - частные компании. Они прошли этот путь развития, когда-то были малыми и средними компаниями на рынке, а сегодня они занимают лидирующие позиции. Вторая проблема заключается в том, что мы считаем, что среднего и высшего образования недостаточно для того, чтобы люди могли постоянно обновлять свои знания и навыки, и важно "обучение на протяжении всей жизни" ("lifetime learning"). Если у человека есть потенциал, он может получить новые знания на любом этапе своей жизни. В связи с этим наша новая инициатива – проект Technest. В рамках этого проекта намерены ежегодно выпускать на рынок труда около 3 000 студентов по специальности информационные технологии", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Pandemiya kompüter biliklərimizi yeniləməyimizə ehtiyacı göstərdi”

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