Министр: Возможности применения технологий блокчейн в Азербайджане должны быть изучены

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Министерство транспорта, связи и высоких технологий поддерживает все инициативы, связанные с применением технологий блокчейн в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде заявил на финансово-технологическом саммите в Баку (Fintex Summit).

"Возможности применения технологий блокчейн в стране должны быть широко изучены. В настоящее время при поддержке министерства реализуется ряд мер в этом направлении. Наш дата-центр может сыграть важную роль в этом вопросе, предоставив техническую поддержку по обработке данных. В настоящее время центр предоставляет облачные услуги местным и международным организациям в рамках своих широких возможностей. Хочу отметить, что одним из направлений деятельности министерства является поддержка инновационных проектов. Различные проекты, тренинги проводятся для развития стартапов в стране", - сказал он.