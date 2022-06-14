Министр: Новая законодательная база позволяет инвестировать в IT-компании

Созданная в Азербайджане новая законодательная база позволяет IT-компаниям вкладывать инвестиции в свое развитие.

Созданная в Азербайджане новая законодательная база позволяет IT-компаниям вкладывать инвестиции в свое развитие.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал, выступая на встрече с представителями инновационных экосистем.

"Азербайджанские IT-компании порой передают выигранные тендеры на "аутсорсинг" украинским компаниям. Но сейчас ситуация изменилась, поскольку процессы стали более прозрачными".

Министр также выразил отношение к заявлению президента Азербайджанского интернет-форума Османа Гюндюза о неучастии в TEKNOFEST Azerbaijan IT-компаний, продающих в Азербайджане услуги:

"Считаю, что причина их неучастия в TEKNOFEST Azerbaijan кроется в том, что они не смогли ответить на вопрос "Что представить?". IT-компании в Азербайджане участвовали в фестивале, но там они были вместе с молодежью, представляющей продукцию".

Отметим, что Осман Гюндюз, выражая недовольство в связи с участием азербайджанских компаний в TEKNOFEST Azerbaijan, заявил: "Думаю, после фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan вы должны были забить тревогу. Там не было ни одной нашей IT-компании, предлагающей услуги, а из Турции участвовало 20 компаний. Почему они не приходят на такое грандиозное мероприятие, а в таком мероприятии, как Bakutel, участвуют, заплатив 20-30 тыс. манатов?"

"Представитель Университета ADA на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan выразил обеспокоенность в связи с ввозом дронов. Если он так обеспокоен, то подумайте о состоянии остальных", - отметил эксперт.

Согласившийся с мнением О.Гюндюза министр добавил, что ведется работа по решению и этой проблемы: "Готовится новый закон об авиации, и после его принятия обеспокоенность с ввозом дронов в страну отпадет".

В настоящее время желающие ввозить дроны в страну должны получить разрешение ряда структур.