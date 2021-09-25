Министр молодежи и спорта посетил фестиваль Teknofest в Стамбуле

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил фестиваль авиации и космических технологий Teknofest, который проходит в турецком городе Стамбул.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил фестиваль авиации и космических технологий Teknofest, который проходит в турецком городе Стамбул.

Как сообщили Report в министерстве, Ф.Гаибов ознакомился с беспилотными летательными аппаратами производства Министерства оборонной промышленности Азербайджана, павильонами Министерства связи и высоких технологий, Министерства молодежи и спорта Турции, а также со стартап-проектами, подготовленными командами Азербайджанского технического университета и Бакинского турецкого лицея "Анадолу", поинтересовался деятельностью молодежных центров Турции.

Министр также побывал на демонстрации Bayraktar TB2, Akıncı и прочей военной техники.

Отметим, что на фестивале авиации и космических технологий в этом году в 34 категориях участвуют 200 000 человек в составе 44 912 команд.