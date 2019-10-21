Министр: Мы намерены поощрять электронную торговлю, продвигая азербайджанскую продукцию за рубежом

Электронная коммерция в Азербайджане составляет 14% общего объема торговли.

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде на 2-ом Бакинском форуме по электронной коммерции (BEF - 2019).

"Технологические инновации открывают новые возможности для электронной коммерции. В ближайшие годы в мире прогнозируется стремительный рост электронной коммерции. В нашей стране созданы все необходимые условия для развития этой отрасли. Сейчас наши интернет-пользователи все чаще используют зарубежные платформы электронной коммерции. Наша цель - увеличить долю электронной коммерции на внутреннем рынке и в то же время поощрять ее, продвигая наши национальную продукцию на внешних рынках", - сказал он.