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Министр: Количество мест для поступающих в бакалавриат по ИКТ-специальностям удвоилось

Министр: Количество мест для поступающих в бакалавриат по ИКТ-специальностям удвоилось В Азербайджане количество мест для поступающих в бакалавриат по ИКТ-специальностям на 2022-2023 учебный год составит 3 750. Это в 1,9 раза больше, чем в 2017-2018 учебном году. Количество поступивших в том году составляло 1 964 человека.
ИКТ
22 апреля 2022 г. 18:37
Министр: Количество мест для поступающих в бакалавриат по ИКТ-специальностям удвоилось

В Азербайджане количество мест для поступающих в бакалавриат по ИКТ-специальностям на 2022-2023 учебный год составит 3 750. Это в 1,9 раза больше, чем в 2017-2018 учебном году. Количество поступивших в том году составляло 1 964 человека.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев на презентации общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (AKTA).

"В частности, количество мест по госзаказу увеличилось с 670 до 2500. Это означает увеличение примерно в 4 раза. Мы будем продолжать работу в этом направлении. Аналогичные изменения есть и на уровне магистратуры: количество мест возросло с 370 до 1083, по госзаказу увеличилось со 195 до 720", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Son 5 ildə bakalavr səviyyəsində İKT ixtisasları üzrə qəbul yerlərinin sayı 2 dəfə artıb"

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