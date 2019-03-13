Министр: География технологических преступлений в мире расширилась

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"Правительство Азербайджана сотрудничает с Программой развития ООН около 20 лет".

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде на VI Региональном форуме по управлению интернетом на тему "Кибербезопасность: наша общая ответственность" в Баку.

Он отметил, что форум неслучайно выбран главным событием "Недели кибербезопасности".

"Современные технологии, в том числе интернет, играют незаменимую роль в развитии людей, общества и государства. Но сегодня во всем мире существуют серьезные проблемы кибербезопасности. Появились новые виды технологических преступлений, расширились их география и охват. Количество киберпреступлений растет из года в год. Учитывая это, в Азербайджане разработана "стратегия кибербезопасности" на 2019-2024 годы, которая ждет своего утверждения", - сказал Р. Гулузаде.