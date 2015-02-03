Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Министерство финансов Азербайджана объявило тендер в целях закупки для министерства серверного оборудования, лицензионных операционных систем и программного обеспечения.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию министерства, желающие участвовать в тендере должны представить заявление, банковский документ об оплате взноса за участие.

Тендерные предложения должны быть представлены в отдел современных технологий и систем автоматизированного управления министерства до 18 марта 2015 года. В тендерном предложении заявитель должен указать все показатели, характеризующие предмет тендера, в том числе технические качества, форму расчета, место исполнения работ. Письменное тендерное предложение заявителя должно быть вложено в два конверта, подписано заявителем и опечатано.

В документах заявитель должен представить информацию о полном имени, адресе, юридическом статусе, стране, где прошел регистрацию, технически-производственной деятельности (основном направлении работы), предоставить выданную банком справку о финансовом положении за последний год и банковскую гарантию в размере 5% стоимости предложения.

Заявители, участвующие в тендере, после обращения в министерство финансов и выплаты 500 манатов по лот-1 для участия в тендере (закупка дополнительного серверного оборудования для внутренней сети министерства финансов) и 900 манатов по лот-2 (закупка лицензионных операционных систем и программного обеспечения для внутренней сети министерства финансов) могут получить условия тендера.

Тендерные процедуры пройдут в министерстве финансов 19 марта 2015 года в 11:00. Контактное лицо для приема тендерных предложений и предоставления дополнительной информации: главный консультант отдела Эльчин Гасымов (тел.: (99412) 404-47-28; факс: (99412) 404-47-20).