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Министр: Азербайджан продолжает инвестировать в инфраструктуру для решения проблемы цифрового разрыва

Министр: Азербайджан продолжает инвестировать в инфраструктуру для решения проблемы цифрового разрыва Азербайджан продолжает инвестировать в инфраструктурные проекты для решения проблемы цифрового разрыва.
ИКТ
16 мая 2023 г. 11:13
Министр: Азербайджан продолжает инвестировать в инфраструктуру для решения проблемы цифрового разрыва

Азербайджан продолжает инвестировать в инфраструктурные проекты для решения проблемы цифрового разрыва.

Как передает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в ходе международной конференции GSMA M360 EURASIA 2023, открывшейся сегодня в Баку.

По его словам, для разрешения ситуации необходимо обеспечить правильную инфраструктуру и кибербезопасность, развивать кадры.

"Мы, как страна, достаточно серьезно относимся к этой проблеме и выполняем нужные задачи. К концу 2024 года мы ожидаем обеспечение всех домохозяйств интернетом. В связи с этим инфраструктура - важная часть нашей работы",- сказал он.

Министр подчеркнул, что вопросы кибербезопасности и цифрового развития находятся на повестке дня азербайджанского правительства.

Р.Набиев также отметил важность проведения сегодняшнего мероприятия в Баку: "Из-за Covid-19 начал проявляться явный разрыв между различными географическими сегментами. В связи с этим данное мероприятие очень важно, так как его тема отражает те стремления правительств мира, которые многие пытаются реализовать. Это становится очень значимым для построения более устойчивого сообщества не только в нашем регионе, но и во всем мире".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan rəqəmsal fərqi aradan qaldırmaq üçün infrastruktura sərmayə yatırır”
Версия на английском языке Minister: Azerbaijan keeps investing in infrastructure to address digital gap

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