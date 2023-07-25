Министр: Азербайджан и Египет изучают потенциал сотрудничества в аэрокосмической сфере

Азербайджан и Египет изучают потенциал сотрудничества в аэрокосмической сфере.

Азербайджан и Египет изучают потенциал сотрудничества в аэрокосмической сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на мероприятии, проведенном в Баку по случаю национального праздника Арабской Республики Египет - Дня Революции.

По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры между "Азеркосмосом" и египетским космическим агентством.

"Мы считаем, что это существенное дополнение к уже существующим соглашениям с некоторыми египетскими компаниями относительно спутникового потенциала Азербайджана. Также продолжаем переговоры с египетскими компаниями о возможности выхода на рынок Азербайджана. В прошлом году был организован азербайджано-египетский бизнес-форум с участием бизнесменов двух стран. Эти инициативы укрепляют экономическое сотрудничество между нашими странами", - отметил Р.Набиев.

Министр также сообщил, что в настоящее время между странами осуществляется семь регулярных пассажирских рейсов и один регулярный грузовой рейс:

"Мы считаем, что увеличение количества прямых рейсов будет способствовать сотрудничеству между нашими странами в сферах экономики, торговли и туризма".